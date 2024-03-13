Gine'de askeri yönetim en az 2025'e kadar iktidarda kalmak istiyor

İstiklal Marşı'nın Kabulu ve Çanakkale Zaferi Etkinliği Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde Düzenlendi

İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yıl dönümü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılı dolayısıyla Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde (KYEE) etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve KYEE Koordinatörü Emin Boyraz'ın yanı sıra enstitü kursiyerleri ile Türk ve Mısırlı konuklar iştirak etti. İstiklal Marşı'nın kabulü ve Çanakkale Zaferi gibi Türk tarihinin altın yapraklarını bir hafta boyunca çeşitli tören ve programlarla Mısır halkı ile paylaşacaklarını kaydeden Boyraz, şöyle konuştu: 'Türk ve Mısır halkı olarak o kadar güçlü ve derin bağlara sahibiz ki acımızı da mutluluğumuzu da aynı his ve içtenlikle paylaşıyoruz. Geçen yıl yaşadığımız deprem faciasında da halen dünyanın gözleri önünde sürmekte olan Gazze katliamında da kalplerimizin birlikte attığını derinden hissettiğimizi yakinen gördük. Bu vesileyle idrak etmeye başladığımız mübarek ramazan ayının özellikle Gazzeli kardeşlerimiz için huzur ve barış getirmesini diliyorum.'