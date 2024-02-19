Gine'de geçiş hükümetinin lideri Cumhurbaşkanı Mamadi Doumbouya hükümeti feshetti - Son Dakika
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Gine'de geçiş hükümetinin lideri Cumhurbaşkanı Mamadi Doumbouya hükümeti feshetti

Gine\'de geçiş hükümetinin lideri Cumhurbaşkanı Mamadi Doumbouya hükümeti feshetti

Gine'de geçiş hükümetinin lideri Cumhurbaşkanı Mamadi Doumbouya, Başbakan Bernard Goumou liderliğindeki hükümeti cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle feshetti. Feshetmenin gerekçesine ilişkin açıklama yapılmadı. Yarbay Doumbouya, 5 Eylül 2021'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi devirerek yönetime el koymuştu.

19.02.2024 22:41
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Gine'de geçiş hükümetinin lideri Cumhurbaşkanı Mamadi Doumbouya hükümeti feshetti.

Devlet televizyonunda Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Amara Camara tarafından okunan bildiride, Başbakan Bernard Goumou liderliğindeki hükümetin, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle feshedildiği duyuruldu.

Feshetmenin gerekçesine ilişkin açıklama yapılmadı.

Yarbay Doumbouya, 5 Eylül 2021'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi devirerek yönetime el koymuştu.

Kaynak: AA

Gine, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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