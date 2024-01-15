Giresun Alucra\'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

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Giresun'un Alucra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İbrahim Yenici yönetimindeki 28 T 10026 plakalı ticari taksi ile Yusuf Yılmaztürk idaresindeki 50 ADT 455 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Yusuf Yılmaztürk ile eşi Meryem ve oğlu Alper Yılmaztürk sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Alucra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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