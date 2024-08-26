Giresun Alucra Müftüsü Şaban Korkmaz Göreve Başladı - Son Dakika
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Giresun Alucra Müftüsü Şaban Korkmaz Göreve Başladı

Giresun Alucra Müftüsü Şaban Korkmaz Göreve Başladı

Giresun'un Alucra ilçesi müftülüğüne atanan Şaban Korkmaz görevine başladı. Korkmaz, Alucra'nın havası, coğrafi güzellikleri ve sıcak kanlı insanlarıyla tanınan bir ilçe olduğunu belirtti. İyi ilişkiler içinde din hizmetleri noktasında hayırlı işler yapmayı hedeflediklerini ifade eden Korkmaz, Alucra sakinlerine dua ederek destek beklediklerini dile getirdi.

26.08.2024 10:47
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Giresun'un Alucra ilçesi müftülüğüne atanan Şaban Korkmaz görevine başladı.

Korkmaz, gazetecilere, Alucra'nın havası, coğrafi güzellikleri ve sıcak kanlı insanlarıyla herkesçe bilinen ve tanınan bir ilçe olduğunu söyledi.

Alucra'da vatandaşlar ile iyi ilişkiler içinde din hizmetleri noktasında hayırlı işler yapmak istediklerini ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"İlçemizde bu kapsamda yapılacak çok şeyler var. İmkan bulduğumuz, gayret ettiğimiz ölçüde elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Biz buraya hayır temennisinde bulunarak geldik. Rabbimiz bizlere hayırlı hizmetler yapabilmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah. Tüm Alucra sakinlerine dua eder, kendilerinden dua bekleriz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun Alucra Müftüsü Şaban Korkmaz Göreve Başladı - Son Dakika

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