Giresun-Artvin'de rüzgar yarın fırtına şeklinde esecek, ulaşımda aksama uyarısı var

Giresun-Artvin'de rüzgar yarın fırtına şeklinde esecek, ulaşımda aksama uyarısı varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceğini tahmin ediyor. Fırtına akşam etkisini kaybedecek; ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Doğu Karadeniz'in doğusunda yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun- Artvin bölgesinde rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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