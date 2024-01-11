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Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Şenlikoğlu, gazetecilerin önemine vurgu yaparak, belediye bünyesinde gazetecilere ait kalıcı bir mekan oluşturacaklarını belirtti.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
11.01.2024 - 09:39,  Güncelleme: 09:40
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Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Şenlikoğlu, Kale Sosyal Tesislerinde organize edilen yemekte yaptığı konuşmada, tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazeteciliğin Giresun'da kadim bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Bu geçmiş içerisinde sadece gazeteci arkadaşlarımızla değil bir de mekansal, kurumsal bir kimliğe sahip olması gerekir dedik. İnşallah Sokakbaşı mevkisinde yaptığımız binanın içerisinde sizlere kalıcı bir yer kazandırmış olacağız. Bu neden önemli? Başka mekanlarda da yer bulabilirsiniz ama belediye bünyesi içerisinde size ait yer olması, gelecek yıllardaki yer değişikliği yapılması kaygısını da ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum."

Kaynak: AA
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