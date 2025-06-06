Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Aksu'daki Hayvan Pazarını Ziyaret Etti

(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Aksu'da kurulan hayvan pazarını ziyaret etti. Pazar alanında incelemelerde bulunan Köse, "Hayvan pazarımızda hijyen, sağlık ve fiyat denetimlerini sıkı şekilde takip ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Fuat Köse, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurbanlıklarını temin edebilmesi amacıyla Aksu'da kurulan hayvan pazarını ziyaret etti. Köse, ziyaretinde pazar alanında incelemelerde bulunarak, hem satıcılarla hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Bereketli bir kurbanlık alışverişi dileyen Köse, "Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmesi bizim için çok önemli. Hayvan pazarımızda hijyen, sağlık ve fiyat denetimlerini sıkı şekilde takip ediyoruz. Herkesin bayramını sağlıklı ve mutlu geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

Kurban satıcıları da düzenlenen pazar alanından memnun olduklarını dile getirerek istek ve önerilerini Köse'ye iletti. Köse ise belediye yetkililerine talimat vererek eksikliklerin bir an önce giderilmesini istedi.