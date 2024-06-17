Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Engelli Bakım Merkezi ve Mezbahane Ziyaretleri Yaptı

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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Kurban Bayramı dolayısıyla önce Giresun Engelli Bakım Merkezi'ni ardından da belediye mezbahanesini ziyaret etti.

Başkan Köse, Engelli Bakım Merkezi'nde kalan vatandaşlarla bayramlaşarak bir süre sohbet etti. Başkan Köse, engelli bireylerin toplumun önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Kurban Bayramı, sevgi ve dayanışma ruhunun en güzel şekilde yaşandığı bir zaman dilimidir. Engelli kardeşlerimizin de bu bayramı huzurlu ve mutlu geçirmeleri için her türlü desteği sağlamak görevimizdir" dedi.

Köse, bayram ziyaretleri kapsamında belediye mezbahanesini de ziyaret ederek; mezbahanenin işleyişini yakından inceledi ve kurban kesim süreçlerini denetledi. Köse, mezbahane çalışanlarının bayram boyunca gösterdikleri özveriden dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti.