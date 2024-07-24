Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, fındık üreticilerine destek verdi - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, fındık üreticilerine destek verdi

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, CHP'nin Karadeniz Bölgesi illerinin milletvekilleri ve il başkanlarının fındık üreticisinin sorunlarına dikkat çekmek için yaptığı açıklamaya katılarak üreticiye destek verdi.

24.07.2024 17:38
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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, CHP'nin Karadeniz Bölgesi illerinin milletvekilleri ve il başkanlarının fındık üreticisinin sorunlarına dikkat çekmek için yaptığı açıklamaya katılarak üreticiye destek verdi.

Fındık tarımı yapılan iller ile Karadeniz Bölgesi illerinin milletvekilleri ve il başkanları, fındık üreticisine destek vermek için Giresun'da bir araya geldi. Tarihi Fındık Pazarı mevkisindeki CHP İl Başkanlığı binası ve fındık heykeli önünde yapılan açıklamaya, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse de katıldı. Ortak açıklamayı, CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek okudu ve taban fiyatın en az 160 lira olarak açıklanması gerektiğini bildirdi. Daha sonra ise TBMM Katip Üyesi ve CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ile CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem de üreticiyi destekleyici ve iktidarı uyarıcı konuşmalar yaptı.

Kaynak: ANKA

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