Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Hizmetlerin Devam Edeceğini Söyledi - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Hizmetlerin Devam Edeceğini Söyledi

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, belediyenin yapacağı projeler ve tasarruf tedbirleri hakkında bir toplantı düzenledi. Köse, halkın beklentilerine uygun şekilde projelerin hayata geçirileceğini vurguladı.

14.08.2024 11:39  Güncelleme: 11:50
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Haber: Ali YILMAZ

(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse,"Yeni kazanımlar sağlamaya ve halkımızın parasını israf etmeden, yandaşa peşkeş çekmeden, doğrudan halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Belediye'nin yapacağı projelere ilişkin bir toplantı düzenledi. Başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya gelen Başkan Köse, Belediye'nin mali durumunu dikkate alarak, tasarruf tedbirlerine uyacaklarını ve vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vereceklerini vurguladı. Toplantıda, Köse'nin seçim öncesi verdiği sözler üzerinde durulurken, kent genelinde yapılacak projelerin önceliklendirilmesi ve uygulanma takvimi ele alındı.

Başkan Köse, projelerin halkın beklentilerine uygun bir şekilde hayata geçirilmesi için gereken tüm çalışmaların titizlikle yürütüleceğini ifade ederek, projelerin altyapılarının ivedilikle hazırlanmasını istedi.

Köse, "Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle kentimizin önceliklerini ve projelerimizi değerlendirdiğimiz rutin toplantımızı gerçekleştirdik. Giresunlu hemşehrilerimizin bize emaneti olan bu makamda, şehrimize hizmet etmeye, yeni kazanımlar sağlamaya ve halkımızın parasını israf etmeden, yandaşa peşkeş çekmeden, doğrudan halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Özverili çalışmaları için tüm değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hep birlikte Giresun'umuzu daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Hizmetlerin Devam Edeceğini Söyledi - Son Dakika

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