Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Karla Mücadele Çalışmalarını Yerinde İnceledi - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Karla Mücadele Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Giresun'da etkili olan kar yağışında yolların açık kalması için yoğun mesai harcayan belediye ekiplerini destekleyen Başkan Fuat Köse, çalışmaları yerinde koordine ederek vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için 7/24 hizmet verileceğini belirtti.

20.02.2025 11:13  Güncelleme: 12:20
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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kentte etkili olan kar yağışında yolların açık kalması ve günlük yaşamın aksamaması için yoğun mesai yapan belediye ekiplerini yalnız bırakmadı.

Giresun Belediyesi ekipleri tarafından kent genelinde sürdürülen kar küreme, kumlama ve tuzlama faaliyetlerini yerinde inceleyen Başkan Köse,  sahada bulunarak çalışmaları koordine etti.

Başkan Fuat Köse, "Meteorolojik uyarılar neticesinde planlarımız dahilinde şehrimizin özellikle üst bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle sahada çalışan mesai arkadaşlarımızın yanında olduk, onlara destek verdik. Her zaman sahadayız, teyakkuz halindeyiz ve yollarımızı açık tutmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Hemşehrilerimiz beyaz örtünün keyfini çıkarsın. Hep beraber bizler görevimizin başındayız Tüm personelimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kar yağışının devam etme ihtimaline karşı belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu belirten Başkan Köse, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşaması durumunda belediye iletişim hatlarından destek alabileceklerini hatırlattı.

Karla mücadele çalışmalarında özellikle ana arterlerin, hastane yollarının ve kritik noktaların açık halde bulundurulması ön planda tutulurken, vatandaşların mağdur olmaması için 7/24 esasına göre kar yağışı süresince çalışılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Karla Mücadele Çalışmalarını Yerinde İnceledi - Son Dakika

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