Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Belediye Meclis Salonunda muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıda, muhtarların mahallelerin nabzını tutan ve ihtiyaçlarını en iyi bilen kişiler olduğunu belirtti. Köse, muhtarlarla iş birliğini önemsediklerini vurgulayarak, mahallelerin sorunlarını çözmek ve hizmet kalitesini artırmak için birlikte çalışacaklarını ifade etti. Başkan Köse, sorun ve taleplerini dinlediği muhtarlara görevlerinde başarı diledi.

14.06.2024 17:21
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Giresun Belediye Başkan Fuat Köse, muhtarın sorun ve taleplerini dinledi.

Köse, Belediye Meclis Salonunda muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıda, mahallelerin nabzını tutan, ihtiyaçlarını en iyi bilen kişilerin muhtarlar olduğunu belirtti.

Muhtarlarla iş birliğini önemsediklerini vurgulayan Köse, "İş birliği yaparak, mahallelerimizin sorunlarını çözmek ve hizmet kalitesini artırmak için birlikte çalışacağız. Bu tür toplantılar, yerel demokrasinin güçlenmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkili bir şekilde yürütülmesi için önemli bir platform sağlar." ifadelerini kullandı.

Başkan Köse, sorun ve taleplerini dinlediği muhtarlara görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi - Son Dakika

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