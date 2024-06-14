Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi

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Giresun Belediye Başkan Fuat Köse, muhtarın sorun ve taleplerini dinledi.

Köse, Belediye Meclis Salonunda muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıda, mahallelerin nabzını tutan, ihtiyaçlarını en iyi bilen kişilerin muhtarlar olduğunu belirtti.

Muhtarlarla iş birliğini önemsediklerini vurgulayan Köse, "İş birliği yaparak, mahallelerimizin sorunlarını çözmek ve hizmet kalitesini artırmak için birlikte çalışacağız. Bu tür toplantılar, yerel demokrasinin güçlenmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkili bir şekilde yürütülmesi için önemli bir platform sağlar." ifadelerini kullandı.

Başkan Köse, sorun ve taleplerini dinlediği muhtarlara görevlerinde başarı diledi.