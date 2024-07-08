Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ordu Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'yi ziyaret etti

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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, şehirlerarası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Ordu Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'yi makamında ziyaret etti.

Başkan Köse ve Başkan Tepe, yerel yönetimlerde komşu iki belediye olarak Giresun ve Altınordu'nun karşılaştığı ortak sorunlara çözüm bulabilmek ve bölgesel iş birliğini artırmak amacıyla fikir alışverişinde bulundu.

Köse, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Altınordu Belediyesi ile iş birliğini ve komşuluk ilişkilerini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, ev sahipliği ve yakın alakaları için Tepe'ye teşekkür etti.

Tepe ise Köse'nin ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, her zaman iş birliğine hazır olduklarını söyledi.