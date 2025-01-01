Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Yeni Yılı Görev Başındaki Personelle Kutladı

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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yılbaşında kent genelinde görev başında olan personel ile gece mesaisi yapan diğer kurum görevlilerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Başkan Köse, Giresun halkının huzur, sağlık ve güven içerisinde yeni yıla girebilmesi için görev yapan İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı Vidanjör Birimi, nöbetçi eczaneler ve polis noktalarını ziyaret etti.

Ziyaretlerinde çalışanlarla sohbet eden ve görevlerine ilişkin bilgi alan Başkan Köse, "Kimileri evinde sevdikleriyle huzurla yeni yıla girsin diye, kimileri görev başında fedakarca çalışıyor. Arkadaşlarımız eksiksiz şekilde görevlerini yerine getiriyor. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni yıl dileklerini de paylaşan Köse, "Şehrimizin huzuru için gece gündüz demeden emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve kıymetli Giresun halkına mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı.