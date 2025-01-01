Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Yeni Yılı Görev Başındaki Personelle Kutladı - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Yeni Yılı Görev Başındaki Personelle Kutladı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yeni yıl kutlaması dolayısıyla görev başında olan belediye personeli ve diğer kurum çalışanlarını ziyaret etti. Başkan, çalışanların fedakarlıklarına teşekkür ederek Giresun halkına sağlık ve huzur dileğinde bulundu.

01.01.2025 15:19  Güncelleme: 18:55
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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yılbaşında kent genelinde görev başında olan personel ile gece mesaisi yapan diğer kurum görevlilerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Başkan Köse, Giresun halkının huzur, sağlık ve güven içerisinde yeni yıla girebilmesi için görev yapan İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı Vidanjör Birimi, nöbetçi eczaneler ve polis noktalarını ziyaret etti.

Ziyaretlerinde çalışanlarla sohbet eden ve görevlerine ilişkin bilgi alan Başkan Köse, "Kimileri evinde sevdikleriyle huzurla yeni yıla girsin diye, kimileri görev başında fedakarca çalışıyor. Arkadaşlarımız eksiksiz şekilde görevlerini yerine getiriyor. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni yıl dileklerini de paylaşan Köse, "Şehrimizin huzuru için gece gündüz demeden emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve kıymetli Giresun halkına mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Yeni Yılı Görev Başındaki Personelle Kutladı - Son Dakika

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