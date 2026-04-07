Giresun Belediye Başkanı Köse'den Vatandaşlara 'Maden Şirketleri' Çağrısı: "Gelin; Toprağımıza, Suyumuza, Havamıza Birlikte Sahip Çıkalım" - Son Dakika
07.04.2026 13:35  Güncelleme: 14:29
(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, maden şirketlerinin kent genelindeki faaliyetlerine ilişkin "Bu mesele hiçbir siyasi görüşün, hiçbir partinin meselesi değildir. Bu konu hepimizin ortak geleceği, ortak yaşam alanı ve ortak sorumluluğudur. Çünkü söz konusu olan; çocuklarımızın sağlığı, şehrimizin geleceği ve yaşanabilir bir çevredir. Bu nedenle şehrimiz için omuz omuza vererek hareket etmeliyiz. Doğamızı korumak için tek yürek olmalıyız. Gelin; toprağımıza, suyumuza, havamıza birlikte sahip çıkalım" açıklamasını yaptı.

Belediye Başkanı Fuat Köse, şehir gündeminde yer alan maden şirketleriyle ilgili açıklama yaptı. Şehrin geleceğini ilgilendiren bu konuda, siyasi görüşün bir kenara bırakılarak ortak hareket edilmesi gerektiğini anlatan Köse, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şehrimiz genelinde faaliyet gösteren ve göstermeye hazırlanan maden şirketlerinin girişimlerini dikkatle, sorumluluk bilinciyle ve büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Bizler çok iyi biliyoruz ki; bu topraklar sadece bugünümüz değil, aynı zamanda çocuklarımızın yarınıdır. Doğamız, suyumuz, ormanlarımız ve yaşam alanlarımız bizim en kıymetli emanetimizdir. Bu emaneti korumak ise bizim en temel görevimizdir. Vatandaşlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağız. Doğamıza zarar verecek hiçbir girişime karşı sessiz kalmayacak, gereken her türlü yasal ve toplumsal mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bu mesele hiçbir siyasi görüşün, hiçbir partinin meselesi değildir. Bu konu hepimizin ortak geleceği, ortak yaşam alanı ve ortak sorumluluğudur. Çünkü söz konusu olan; çocuklarımızın sağlığı, şehrimizin geleceği ve yaşanabilir bir çevredir. Bu nedenle şehrimiz için omuz omuza vererek hareket etmeliyiz. Doğamızı korumak için tek yürek olmalıyız. Gelin; toprağımıza, suyumuza, havamıza birlikte sahip çıkalım. Unutmayalım ki güçlü bir gelecek birliktelikle mümkündür."

Kaynak: ANKA

14:01
13:27
13:25
12:59
12:39
12:38
