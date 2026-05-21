Giresun'da festival coşkusu: Yerli ve yabancı dans toplulukları buluştu

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 49. Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında kente gelen yerli ve yabancı halk dansları topluluklarını makamında ağırladı.

Uluslararası Giresun Aksu Festivali'ne katılan halk dansları toplulukları, Köse'yi makamında ziyaret etti. Kosova, Gürcistan ve Kuzey Osetya'dan gelen ekiplerin yanı sıra yurt içinden festivale katılan toplulukların da yer aldığı ziyarette karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Köse, 3 bin yıllık festivalin Giresun'un tanıtımında önemli bir rol oynadığını ifade etti. Ekiplerin festivale zenginlik kattığını ve çok başarılı gösteriler sunduğunu dile getiren Köse, halk oyunları ekiplerinin festivalin en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi. Köse, festivale katılan tüm yerli ve yabancı ekipleri Giresun'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

Misafir ekip temsilcileri ise güzel bir festival yaşandığını belirterek, gösterilen ilgi için Köse'ye teşekkür etti. Ekipler, davet almaları halinde Giresun'a yeniden gelmek istediklerini de belirtti.