Giresun Belediye Başkanı Köse, Muhtarların Talep ve Önerilerini Dinledi

18.02.2026 15:15  Güncelleme: 16:29
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini dinledi. Köse, "Birlikte hareket ettiğimiz sürece çözemeyeceğimiz hiçbir sorun, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" dedi.

Giresun Belediye Halk Akademisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 2026 yılının ilk Muhtarlar Meclisi'nde, muhtarlar mahallelerinin ihtiyaçlarını Başkan Köse'ye anlattı.

Köse, toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşları olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi bilen sizlersiniz. Vatandaşlarımızın taleplerine hızlı ve etkili çözümler üretmek için sizlerle sürekli iletişim halinde olmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ortak akıl ve istişare kültürünü ön planda tutarak şehrimizi birlikte yönetme anlayışıyla hareket ediyoruz. Mahallelerimizde altyapıdan üstyapıya, sosyal hizmetlerden çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda sorunlara hızlı çözümler üretmeye, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya devam ediyoruz. Siz kıymetli muhtarlarımızdan beklentimiz; mahallelerinizdeki ihtiyaçları, talepleri ve önerileri bizlere iletmeye devam etmenizdir. Belediyemizin kapıları her zaman sizlere açıktır. Birlikte hareket ettiğimiz sürece çözemeyeceğimiz hiçbir sorun, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur."

Toplantıda söz alan muhtarlar, son bir yıl içerisinde belediye hizmetlerinde gözle görülür bir artış yaşandığını belirterek, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Muhtarlar ayrıca, mahallelerinde yürütülen altyapı, temizlik, yol bakım ve sosyal hizmet çalışmalarının vatandaşların yaşam kalitesine olumlu yansıdığını da belirtti.

Kaynak: ANKA

Giresun Belediye Başkanı Köse, Muhtarların Talep ve Önerilerini Dinledi
