Giresun Belediye Başkanı Köse, İlkokul Öğrencilerini Ağırladı

(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Yeşilgiresun İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri Şafak Gezmiş'i konuk etti.

Yeşilgiresun İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Şafak Gezmiş eşliğinde Belediye Başkanı Fuat Köse'yi ziyaret etti. Yerel yönetimler dersleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, belediyenin çalışmaları ve yerel yönetimlerin görevleri hakkında Başkan Köse'ye sorular sordu. Başkan Köse de öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Samimi bir ortamda geçen buluşmada öğrenciler, Başkan Köse maskeleriyle gelerek renkli anlara imza attı. Köse, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilere teşekkür etti ve onların bilinçli bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yaptı. Köse, ayrıca ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.