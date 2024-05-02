Giresun Belediye Meclisi Su İndirimi Konusunu Görüştü - Son Dakika
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Giresun Belediye Meclisi Su İndirimi Konusunu Görüştü

Giresun Belediye Meclisi, Başkan Fuat Köse'nin seçim vaatleri arasında yer alan su indirimi konusunu görüştü. Söz konusu madde, oylama sonucu Plan Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Meclis'te Giresun Turizm Altyapı Birliği'ne (GİRTAB) asil ve yedek üyeler seçildi.

02.05.2024 16:06  Güncelleme: 16:09
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(GİRESUN) - Giresun Belediye Meclisi, Başkan Fuat Köse'nin seçim vaatleri arasında yer alan su indirimi konusunu görüştü. Söz konusu madde, oylama sonucu Plan Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Giresun Belediye Meclisi, Başkan Köse yönetiminde toplandı. Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Mecliste görüşülen maddeler arasında su indirimi de yer aldı. Madde, oylama sonucu Plan Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Meclis'te Giresun Turizm Altyapı Birliği'ne (GİRTAB) asil olarak Mustafa Öztürk ve Onur Konar, yedek olarak da Zehra Gülşah Bora Bozat ile Hüseyin Karakuş seçildi.

Bir sonraki toplantının 8 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te yapılması kararlaştırılarak, oturum sonlandırıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediye Meclisi Su İndirimi Konusunu Görüştü - Son Dakika

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