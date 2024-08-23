Giresun Belediyesi Aşevi\'nden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Aşevi'nde hazırlanan yemekler, haftanın belirli günlerinde, engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.

Giresun Belediyesi Aşevi'nde hijyen koşullarına ve kalite standartlarına uygun şekilde hazırlanan yemekler; pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabahın erken saatlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Hizmetten faydalanan yaklaşık 400 kişi, sıcak ve sağlıklı yemeklerle buluşuyor.

Başkan Fuat Köse, "Giresun Belediyesi olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sıcak ve sağlıklı bir öğüne erişmesi için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik sloganıyla çıktığımız bu yolda hiç kimseyi ayırt etmeden her kesime ulaşmaya özen gösteriyoruz. Gelin, aşevimizde hep birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak bir AŞ olalım. Bu güzel dayanışmaya sizlerin de katkı sunmasını istiyorum. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.