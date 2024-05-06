Giresun Belediyesi, Çocuk Kültürü Derneği işbirliğiyle Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi düzenledi - Son Dakika
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Giresun Belediyesi, Çocuk Kültürü Derneği işbirliğiyle Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi düzenledi

Giresun Belediyesi, Çocuk Kültürü Derneği işbirliğiyle Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi düzenledi

Giresun Belediyesi, Çocuk Kültürü Derneği işbirliği ve UNICEF Türkiye desteği ile Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM) tarafından düzenlenen Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi, çocuklara Giresun'un endemik türleri hakkında bilgi verdi ve doğayı koruma önemini vurguladı.

06.05.2024 11:30  Güncelleme: 11:33
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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, Çocuk Kültürü Derneği işbirliği ve UNICEF Türkiye desteği ile Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM) tarafından 3-4 Mayıs'ta ikinci kez "Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi" düzenledi.

Ortaokul yaş grubu için düzenlenen Çocuk Odaklı Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi, DKM Doğa Eğitimi programı uzmanları tarafından verildi. Eğitimde çocuklara Giresun'un endemik türleri hakkında bilgi verilirken, biyolojik çeşitliliği koruma, doğayı keşfetme ve doğa temelli çözümleri yaygınlaştırmanın önemi anlatıldı. İklim değişikliğiyle mücadelede bireysel adımların da konuşulduğu eğitimde sürdürülebilir bir dünya için çocukların ve gençlerin bugünden yeşil becerilerini geliştirmesi gerektiğinin altı çizildi.

Programa katılan çocuklar, "Çocuk ve Genç Dostu Bir Giresun" hayal ederek proje fikirleri geliştirdi. Çocuklar eğitimde beklentilerini, ihtiyaçlarını, iklim ve çevre alanındaki katkılarını belirti.

Eğitime katılan çocuklar doğayı koruma sözü ve "İklim İçin Şimdi Eyleme Geç" mesajı verdi. Programın kapanış bölümünde ise çocuklar proje hakkında fikirlerini sundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi, Çocuk Kültürü Derneği işbirliğiyle Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi düzenledi - Son Dakika

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