Giresun Belediyesi, Evde Bakım Destek Çalışmalarını Sürdürüyor

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi Evde Bakım ve Temizlik Hizmetleri Birimi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşlı, engelli, hasta ve günlük yaşamını tek başına sürdürmekte zorlanan vatandaşlara destek veren Evde Bakım ve Temizlik Hizmetleri Birimi, evlerde kapsamlı temizlik ve kişisel bakım hizmeti gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, belirlenen program dahilinde vatandaşların evlerine giderek yaşam alanlarının temizliğini yaparken, aynı zamanda kişisel bakım konusunda da destek sağlıyor. Yapılan hizmetlerle sosyal belediyecilik anlayışının güçlenmesi hedefleniyor.

"Hemşehrilerimize destek olmayı sürdüreceğiz"

Yetkililer, hizmetten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların belediyeye başvurmalarının gerektiğini belirterek, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği halkımızın her anında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Özellikle yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak bizim önceliğimizdir. Evde bakım ve temizlik hizmetlerimizle hemşehrilerimize destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Birimden hizmet alan vatandaşlar ise sunulan hizmet dolayısıyla Belediye Başkanı Fuat Köse ve ekibe teşekkürler etti.