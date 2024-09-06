Giresun Belediyesi Halk Akademisi\'nde Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Güncel

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Halk Akademisi'nde yeni dönem atölye çalışmaları için kayıt süreci başladı.

Giresun Belediyesi'nin Aksu, Kumyalı ve Çıtlakkale Halk Akademileri'nde eğitim almak isteyenler, 9 ile 23 Eylül 2024 tarihleri arasında Halk Akademileri'ne giderek veya telefonla arayarak kayıtlarını yaptırabilecek. 3 ay sürecek atölyeler ayda iki kez hafta içi belirlenecek günlerde, 18.30-20.30 saatleri arasında yapılacak. Atölyeler sonunda katılımcılara sertifikaları verilecek.

Yeni dönemde yapılacak 7 atölye ise Giresun Halk Bilimi Atölyesi, Sürdürülebilir Tarım Atölyesi, Sosyal Medya Atölyesi, Sosyoloji Atölyesi, Giresun Şehir Tarihi Atölyesi, Finansal Okuryazarlık Atölyesi ve Psikoloji Atölyesi olacak.

Halk Akademileri'ne ulaşmak isteyenler, 04542102939 ve 05399355424 numaralarını arayabilecek.