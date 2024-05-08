Giresun Belediyesi Hayvanat Bahçesi Temizlik ve Bakım İçin Özen Gösteriyor

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(GİRESUN) - Kent halkının yoğun ilgi gösterdiği Giresun Belediyesi Hayvanat Bahçesi, hem ziyaretçilerinin hem de sakinlerinin sağlığı için her gün düzenli olarak temizleniyor. Temizliğin yanı sıra can dostların bakımları da özenle gerçekleştiriliyor.

Giresun Hayvanat Bahçesi, her gün kapsamlı şekilde temizlenirken; can dostların beslenme ihtiyaçları gideriliyor ve genel bakımları yapılıyor.

Hayvanat Bahçesi yetkilileri, "Hayvanların yaşam alanları ve beslenme ihtiyaçları titizlikle gözlemleniyor ve gereken her türlü önlem alınıyor. Ayrıca, ziyaretçilerle de yakından ilgilenilerek, her konuda yardımcı olunuyor" açıklamasını yaptı.