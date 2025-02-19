Giresun Belediyesi Kar Yağışı Öncesi Koordinasyon Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun Belediyesi Kar Yağışı Öncesi Koordinasyon Toplantısı Düzenledi

Giresun Belediyesi, kar yağışı öncesi aldığı tedbirleri görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Fuat Köse, şehirde olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin 24 saat görev başında olacağını açıkladı.

19.02.2025 14:32  Güncelleme: 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, özellikle sahil kesiminde etkili olması beklenen ve perşembe günü başlayıp pazartesi günü sona ereceği açıklanan kar yağışı öncesi koordinasyon toplantısı yaptı.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse başkanlığında başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda, kar yağışına karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Kar yağışında şehirde bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirlerin elden bırakılmamasını isteyen Başkan Fuat Köse, şunları söyledi:

"Şehrimizde beklenen yoğun kar yağışında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm tedbirlerimizi aldık. Bugün de Belediye başkan yardımcılarımız ve ilgili müdürlerimizle koordinasyon toplantısı yaptık. Ekiplerimiz, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren 7/24 çalışma esasına göre sahada görevinin başında olacak. Hastane yolları ve ana arterler başta olmak üzere, işlek yollarımız sürekli olarak açık tutulacak. Buzlanmaya önlem olarak tuzlama ve solüsyon çalışmalarımız da olacak. Vatandaşlarımızın düşme riskine karşı yürüme alanlarında da personeller tarafından küreklerle temizlik yapılacak. Yine Makine İkmal Müdürlüğü'müz araçlarda meydana gelebilecek arızalara karşı 24 saat görev başında olacak. Ekibimiz ve koordinasyonumuz çok iyi durumda. İlk kar sınavımızda bir sorun yaşanacağını sanmıyorum."

Acil durumlar için köylere de destek verilecek

Başkan Köse, karla mücadele için makine parkının dışında araç kiralaması yaptıklarını, köylerden de mezarlık yolu veya hastalık gibi acil durumlar için destek istendiği taktirde anında bu görevlere gidileceğini de sözlerine ekledi.

Karla mücadelede, 11 adet jcb, 2 adet greyder, 3 adet bıçaklı 4×4 kar aracı, 1 adet loder, 2 adet solüsyon aracı, 150 ton tuz, 80 ton kumlu tuz, 20 ton solüsyon, 250 ton kuru kum, 10 kamyon, 2 sulama aracı kullanılacağı ve buna ek olarak 100 saha personelinin görev yapacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Giresun Belediyesi, Giresun Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Fuat Köse, Giresun, Güncel, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi Kar Yağışı Öncesi Koordinasyon Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:01 CHP Kurultayı’nın iptali davasında karar CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
16:45 İstanbul’da hayat durma noktasında Trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı İstanbul'da hayat durma noktasında! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
16:22 TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı İfadeye götürülüyor TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor
16:07 Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
15:47 İstanbul’da yarın okullar tatil edildi İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
23:19 Fransa’da imamlık mesleği resmi olarak tanındı Fransa'da imamlık mesleği resmi olarak tanındı
23:12 Ancelotti sezon sonunda gidiyor: Arda’nın yeni hocası belli gibi Ancelotti sezon sonunda gidiyor: Arda'nın yeni hocası belli gibi
23:09 Vatikan, Papa Franciscus’ta zatürre geliştiğini açıkladı Vatikan, Papa Franciscus'ta zatürre geliştiğini açıkladı
22:36 Mourinho’nun dünya yıldızı eski öğrencisinden çok konuşulacak itiraf Mourinho'nun dünya yıldızı eski öğrencisinden çok konuşulacak itiraf
22:27 Kar alarmı verildi İstanbul’da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi Kar alarmı verildi! İstanbul'da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 18:12:07. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun Belediyesi Kar Yağışı Öncesi Koordinasyon Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.