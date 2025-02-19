Giresun Belediyesi Kar Yağışı Öncesi Koordinasyon Toplantısı Düzenledi

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, özellikle sahil kesiminde etkili olması beklenen ve perşembe günü başlayıp pazartesi günü sona ereceği açıklanan kar yağışı öncesi koordinasyon toplantısı yaptı.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse başkanlığında başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda, kar yağışına karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Kar yağışında şehirde bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirlerin elden bırakılmamasını isteyen Başkan Fuat Köse, şunları söyledi:

"Şehrimizde beklenen yoğun kar yağışında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm tedbirlerimizi aldık. Bugün de Belediye başkan yardımcılarımız ve ilgili müdürlerimizle koordinasyon toplantısı yaptık. Ekiplerimiz, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren 7/24 çalışma esasına göre sahada görevinin başında olacak. Hastane yolları ve ana arterler başta olmak üzere, işlek yollarımız sürekli olarak açık tutulacak. Buzlanmaya önlem olarak tuzlama ve solüsyon çalışmalarımız da olacak. Vatandaşlarımızın düşme riskine karşı yürüme alanlarında da personeller tarafından küreklerle temizlik yapılacak. Yine Makine İkmal Müdürlüğü'müz araçlarda meydana gelebilecek arızalara karşı 24 saat görev başında olacak. Ekibimiz ve koordinasyonumuz çok iyi durumda. İlk kar sınavımızda bir sorun yaşanacağını sanmıyorum."

Acil durumlar için köylere de destek verilecek

Başkan Köse, karla mücadele için makine parkının dışında araç kiralaması yaptıklarını, köylerden de mezarlık yolu veya hastalık gibi acil durumlar için destek istendiği taktirde anında bu görevlere gidileceğini de sözlerine ekledi.

Karla mücadelede, 11 adet jcb, 2 adet greyder, 3 adet bıçaklı 4×4 kar aracı, 1 adet loder, 2 adet solüsyon aracı, 150 ton tuz, 80 ton kumlu tuz, 20 ton solüsyon, 250 ton kuru kum, 10 kamyon, 2 sulama aracı kullanılacağı ve buna ek olarak 100 saha personelinin görev yapacağı bildirildi.