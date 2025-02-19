Giresun Belediyesi Kar Yağışında Hastaya Ulaşmayı Kolaylaştırdı

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, kar yağışı nedeniyle evinin yolu ulaşıma kapanan hastaya ulaşmakta güçlük çeken ambulansın yardımına koştu.

Giresun Kayadibi Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş aniden rahatsızlanınca ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ancak yolların kapalı olması nedeniyle ambulans hastanın evine ulaşmakta zorluk yaşadı. Bunun üzerine belediye ekipleri, hızla harekete geçerek iş makineleriyle yolu açtı.

Yapılan kar temizleme çalışmasının ardından hastanın evine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak hastayı hastaneye sevk etti. Yetkililer, zorlu hava koşullarında vatandaşların mağdur olmaması için gelen ihbarlara karşı çalışmaların aralıksız olarak süreceğini belirtti.