Giresun Belediyesi'nden Eş Zamanlı Temizlik Çalışmaları

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, kent genelinde eş zamanlı olarak temizlik çalışmaları yapıyor.

Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren sahil toplama yolda ve caddelerde basınçlı suyla yıkama işlemi gerçekleştiriyor. Yıkama çalışmasıyla yaz aylarında meydana gelen toz oluşumunun ve kirli görüntünün önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ekipler tarafından yapılan bir başka çalışmayla ise kent genelinde süpürgeli araç ile cadde ve sokaklarda süpürme işlemi yürütülüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, temizlik çalışmalarının planlı bir şekilde sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların çevreyi temiz tutma konusunda bilinçli olması gerektiğini hatırlattı.