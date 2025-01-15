Giresun Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Destek Projesi - Son Dakika
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Giresun Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Destek Projesi

Giresun Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Destek Projesi

Giresun Belediyesi'nin Sosyal Market uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine kıyafet, ayakkabı ve çeşitli yardım malzemeleri sağlanıyor. Belediye Başkanı Fuat Köse, projelerin maddi imkanı kısıtlı olan vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedeflediğini belirtti.

15.01.2025 14:16  Güncelleme: 14:58
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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, Sosyal Market ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet, ayakkabı, yaşlı ve hasta maması, bebek ve hasta bezi ile eşya desteği sağlıyor. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Bu uygulama ile maddi imkanı kısıtlı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını daha kolay karşılamalarını hedefliyoruz" dedi.

Giresun Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Bu çerçevede, belediyenin Debboy mevkiinde bulunan ek hizmet binasının birinci katında hizmet veren Sosyal Market, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Her gün 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren Sosyal Market'te, her yaş grubuna ait kıyafet, ayakkabı, yaşlı ve hasta maması, bebek ve hasta bezi, yeni doğan paketi ile birlikte çeşitli oyuncaklar yer alırken, talep halinde eşya desteği de veriliyor.

Aynı zamanda gönüllü destekçi ve bağışçılar da sosyal markete katkıda bulunmaya davet ediliyor. Vatandaşların talebi halinde kullanılabilir durumda bulunan mobilya, halı ve elektrikli ürünler gibi her türlü eşya da belediye görevlileri tarafından evlerden alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sosyal Market'e katkıda bulunmak isteyen hayırsever vatandaşlar veya marketten ürün temin etmek isteyen ihtiyaç sahipleri, ilgili telefondan 1137'yi bağlatarak gerekli bilgileri alabiliyor.

"Zor zamanlar geçiren ailelere destek olmak için projelerimize devam edeceğiz"

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, "Sosyal Market ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak, onların yaşam standartlarını iyileştirmek amacı güdüyor. Bu uygulama ile maddi imkanı kısıtlı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını daha kolay karşılamalarını hedefliyoruz. Hem dayanışma ruhunu pekiştirmek hem de zor zamanlar geçiren ailelere destek olmak için projelerimize devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Destek Projesi - Son Dakika

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