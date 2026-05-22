Giresun Belediyesi Yapılan Kurban Bağışlarını Aşevinde Pişirip İhtiyaç Sahiplerine Ulaştıracak

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla anlamlı bir kampanya başlattı. Vatandaşların yapacağı kurban eti bağışlarını aşevinde pişirip, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırılacak.

Bağışlanan kurban etleri, hijyenik koşullarda hazırlanarak belediye aşevinde yapılan yemeklerde kullanılacak. Etler buzluklarda saklanarak yıl boyunca yapılan yemeklerde kullanabilecek. Hazırlanan yemekler, bayram süresince ve sonrasında belirlenen ihtiyaç sahibi hanelerde, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlara servis edilecek.

Kurban etlerini bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar ise kurban bağışının adresinden alınması için 0530 487 70 28 numaralı "Aşevi Destek Hattı"nı arayarak talebini iletebilecek.

Kurban Bayramı'nın paylaşma ruhunu hep birlikte yaşamak istediklerini bildiren Giresun Belediyesi yetkilileri şu şekilde açıklama yaptı:

"Toplumun her kesimine eşit hizmet etmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak belediyemizin öncelikli görevlerinden biridir. Vatandaşlarımızın bağışları ile sofralara sıcak bir tabak yemek götürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda, Kurban kesen vatandaşlarımızın etlerini belediyemize bağışlamaya davet ediyoruz."

Yetkililer ayrıca, vatandaşların kurbanlarını belediye mezbahasında ücretsiz olarak kestirebileceğini de hatırlattı.