Giresun Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama desteğinde bulundu.

Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarına mama ve su bırakırken, can dostların barınma ihtiyaçları için de çalışmalar yürüttü. Belediye ekipleri, parklara, sokaklara ve belirlenen besleme noktalarına mama dağıtırken, aynı zamanda hasta ve yaralı hayvanlar için de veteriner hizmeti verdi. Soğuktan etkilenen hayvanlar tedavi edilerek koruma altına alındı.

"Tüm vatandaşlarımızı kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakmaya davet ediyorum"

Belediye Başkanı Fuat Köse, "Olumsuz hava koşulları yalnızca bizleri değil, sokakta yaşayan can dostlarımızı da olumsuz etkiliyor. Onların aç kalmaması için ekiplerimiz düzenli olarak mama ve su desteği sağlıyor. Tüm vatandaşlarımızı da sokak hayvanları için kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakmaya davet ediyorum" diye konuştu.