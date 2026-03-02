Giresun Belediyesi Ekiplerinden Sahada Yoğun Mesai - Son Dakika
Giresun Belediyesi Ekiplerinden Sahada Yoğun Mesai

02.03.2026 14:46  Güncelleme: 15:59
Giresun Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve düzenli bir şehirde yaşaması için altyapı, yeşil alan bakımı ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, sorunsuz bir altyapı için bakım, onarım ve hat yenileme çalışmaları yaparak, şehrin estetiğine katkı sağlıyor.

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi ekipleri, vatandaşların daha temiz ve düzenli bir şehirde yaşaması için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde altyapının sorunsuz işlemesi için bakım, onarım ve hat yenileme çalışmalarını sürdürürken; arızalara hızla müdahale ederek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise yeşil alanlarda bakım, budama ve çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştirerek şehir estetiğine katkı sağlıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol bakım, onarım çalışmalarının yanı sıra kaldırım düzenlemeleri ve duvar çalışmalarıyla ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor. Şehrin farklı noktalarında sürdürülen çalışmalarla güvenli ve modern bir altyapı oluşturuluyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de cadde ve sokaklarda temizlik faaliyetlerinin yanı sıra kaldırım temizliği de yürüterek, şehrin daha sağlıklı bir çevreye kavuşması için görev yapıyor.

Kaynak: ANKA

