Giresun Belediyesi Ekipleri, Vatandaşların En Zor Günlerinde Görev Başında

(GİRESUN) - Vatandaşların en zor günlerinde görev başında olan Giresun Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, cenaze hizmetlerinden mezarlık bakımına kadar tüm süreçleri ücretsiz olarak yürütüyor.

Giresun Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, defin işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirirken, mezarlık alanlarında temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekipleri, şehir mezarlıkları Yeni Mezarlık ve Samanlıkkıranı Mezarlığı'nın yanı sıra Çaykara, Aydınlar, Yalı, Erikliman, Seldeğirmeni, Teyyaredüzü, Cumhuriyet, Küçükköy, Kayadibi ve Kavaklar Mahalle mezarlıklarında da düzenli olarak bakım, temizlik ve onarım çalışmaları yapıyor.

Giresun Belediyesi yetkilileri, vatandaşların en hassas anlarında yanlarında olmanın sosyal belediyeciliğin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, hizmetlerin aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.