Giresun Belediyesi'nin düzenlediği sünnet şöleni coşkuyla gerçekleşti

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği sünnet şöleni coşkuyla gerçekleşti.

Ücretsiz sünnet şöleni için kayıt yaptıran çocuklar, aileleriyle Atatürk Meydanı'nda toplandı. Kortej eşliğinde şehir turu atıldıktan sonra sünnet şöleni programının gerçekleşeceği Botanik Park'a gidildi. Korteje Giresun Off Road kulübü de 15 adet cip ile destek verdi. Şölende konuklara, etli pilav ve dondurma ikram edildi.

Şölene katılan Başkan Fuat Köse, "Bütün çocuklarımıza geçmiş olsun diyor, sağlıklı başarılı hayırlı bir gelecek diliyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız adına her alanda hizmetlerimize devam edeceğiz. Sizlerle birlikte bu mutlu günde beraber olmak bizim içinde çok kıymetli. Çocuklarımız erkekliğe ilk adımını atıyorlar. Onlar için, aileleri için unutulmaz bir gün ve bu mutluluklarını birlikte yaşıyoruz" dedi.