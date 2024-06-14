Giresun Belediyesi Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Giresun Belediyesi Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi

Giresun Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi uzmanları, personel için eğitim düzenledi. Eğitimde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı ve risklerin azaltılmasına katkı sağlandı.

14.06.2024 13:15
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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi uzmanları personele eğitim verdi.

Eğitimde "İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği" çerçevesinde risk değerlendirilmesi, acil durum eylem planları, tahliye planları, ortam analiz ölçümleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusunda personel bilgilendirildi.

Belediye yetkilileri, eğitim sayesinde personelin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığının arttığını ve iş yerlerindeki risklerin azaltılmasına katkı sağlandığı belirterek, "Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği, belediyemizin öncelikli bir önceliğidir. Bu eğitimlerle, çalışanlarımızın işyerinde daha güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için gereken bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamış olduk" açıklaması yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun Belediyesi Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
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