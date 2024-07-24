Giresun Belediyesi Şehir Genelinde Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Giresun Belediyesi Şehir Genelinde Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Giresun Belediyesi, orta refüjlerde ot biçme, ağaç budama ve çevre temizliği çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şehrin birçok mahallesinde düzenli olarak gerçekleştirilen bu çalışmalar ile Giresun daha güzel ve yaşanabilir bir hale getiriliyor.

24.07.2024 14:41
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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, şehir genelinde orta refüjlerde ot biçme, ağaç budama ve çevre temizliği çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hava koşullarının elverişli gitmesi ile şehrin birçok mahallesinde belirli program dahilinde çalışma yapıyor. Yetkililer, "Şehrimizin her köşesinde düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ot biçme, ağaç budama ve çevre temizliği çalışmalarımız ile Giresun'u daha güzel ve yaşanabilir bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmalar sayesinde hem trafiğin güvenliğini artırıyor hem de çevreyi daha sağlıklı duruma getiriyoruz" dedi.

Ekipler, bakım ve temizlik çalışmalarına yaz mevsimi boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi Şehir Genelinde Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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