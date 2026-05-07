Giresun Belediyesi Ekipleri, Kent Genelinde Üstyapı Çalışmalarını Sürdürüyor

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde sürdürülen üstyapı çalışmaları farklı mahallelerde devam ediyor.

Giresun Belediyesi'nin şehrin ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar çeşitli mahallelerde devam ediyor. Saha taramalarında ve belediyeye bildirilen talepler sonucunda oluşturulan planlamaların ardından çalışmalara hızla başlanıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksu Mahallesi Şenlik Sokak'ta betonlama çalışması, Hacıhüseyin Mahallesi Yeşil Sokak'ta yol yenileme ve tamir çalışması, Gedikkaya Mahallesi Romancı Güzide Sokak'ta ise kaldırım çalışması yürütülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların planlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşlardan gelen taleplerin dikkate alındığını ifade etti. Yetkililer, daha yaşanabilir bir Giresun için ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığını vurguladı.