Giresun Belediyesi Uygun Fiyatlı Sebze ve Meyve Satış Noktaları Açacak

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, halkın uygun fiyatlı sebze ve meyveye ulaşabilmesi için şehrin belirli yerlerine tanzim satış noktaları açmayı planladıklarını duyurdu.

Giresun Belediyesi Hal Müdürlüğü yetkilileri, halkın uygun fiyata sebze ve meyve alabilmesi için tanzim satış noktaları açmayı planladıklarını duyurdu. Belediye'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Hal Müdürlüğü'müzde denetim ve kontrollerimiz aralıksız olarak devam edecektir. Ayrıca, halkımızın ucuz sebze meyve alabilmesi için şehrimizin belli yerlerine belediye olarak meyve ve sebze tanzim satış yerleri açmayı planlıyoruz. Amacımız annelerimiz, babalarımız, evlerine ucuz fiyattan meyve sebze alsın. Emeklilerimiz alışveriş yaparken, meyve sebzeyi tane işi değil, kilo işi alabilsin."

Şehrin sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan Giresun Belediyesi Hali'ne, üretici bölgelerden gelen ürünler, manav, market ve seyyar satıcılar tarafından alınarak satışa sunuluyor. Müdürlük tarafından bilgilendirme ve kontroller devam ederken, satıcıların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler de yürütülüyor. Giriş ve çıkış ünitesi vasıtasıyla araçlar ve gelen ürünler takibe alınıp, kontrolleri yapılıyor.