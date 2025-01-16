Giresun Belediyesi, Vatandaşlara Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, her yaş grubundan vatandaşa ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

Giresun Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı uzman psikolog tarafından çocuklar için okul uyum sorunları, sınav kaygıları; yetişkinler için ise ruh sağlığı ve aile içi uyum sorunları gibi konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ruhsal sağlığını korumak ve iyileştirmek için bu hizmeti sunuyoruz. Belediye olarak bu konuda gereken desteği sağlamaktan dolayı mutluyuz. Bu tip projelerimizi daha da geliştirerek vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

Hizmetten faydalanmak isteyenlerin belediyenin ilgili birimine başvuru yapmalarının yeterli olduğu bildirildi.