Giresun Belediyesi, Vergi Ödemeleri İçin Vatandaşları Uyardı - Son Dakika
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Giresun Belediyesi, Vergi Ödemeleri İçin Vatandaşları Uyardı

Giresun Belediyesi, emlak vergisi, iş yerlerine ait ilan ve reklam vergisi, çevre temizlik vergisi ve evsel katı atık ücretlerinin 2024 yılı ilk taksit son ödemesinin 31 Mayıs 2024 olduğunu hatırlatarak, vatandaşları gecikmeli faiz ile karşı karşıya kalmamaları için uyardı.

06.05.2024 14:27  Güncelleme: 14:31
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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, emlak vergisi, iş yerlerine ait ilan ve reklam vergisi, çevre temizlik vergisi ve evsel katı atık ücretlerinin 2024 yılı ilk taksit son ödemesinin 31 Mayıs 2024 olduğunu hatırlatarak, vatandaşları gecikmeli faiz ile karşı karşıya kalmamaları için uyardı.

Giresun Belediyesi, emlak vergisi ve diğer ödemeler için vatandaşları uyardı. Açıklamada, ödemelerin belediye gişelerinden nakit veya kredi kartı ile yapılabileceği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"31 Mayıs 2024'ten sonra ödeme yapacak olan vatandaşlarımız gecikmeli faiz ödemesi ile karşı karşıya kalacaklardır. Oluşabilecek yoğunluğu önlemek ve vatandaşlarımızın ödemelerini rahat bir şekilde yapabilmesi için bu işlemlerini son güne bırakmamalarını rica ediyoruz. Aksi takdirde yaşanabilecek yoğunluk kendilerini zor durumda bırakacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi, Vergi Ödemeleri İçin Vatandaşları Uyardı - Son Dakika

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