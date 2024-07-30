Giresun Bulancak'ta Fındık Gastronomi Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Giresun Bulancak'ta Fındık Gastronomi Şenliği Düzenlendi

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç öncülüğünde gerçekleştirilen Fındık Gastronomi Şenliği, Giresun'un Bulancak ilçesinde düzenlendi. Şenlikte fındığın farklı şekillerde işlenmesi ve tüketiminin artırılması hedeflendi. Fındık kullanılarak yapılan yiyecekler jüriye sunuldu ve katılımcılara karalahana çorbası ikram edildi. Şenliğe ilçe protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

30.07.2024 17:11
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Giresun'un Bulancak ilçesinde "Fındık Gastronomi Şenliği" gerçekleştirildi.

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Sahil Park'ta organize edilen etkinlikte, ilkini düzenledikleri şenliği geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Amaçlarının fındığın Türkiye ve dünyadaki yerinin daha farklı şekilde işlenmesi olduğuna dikkati çeken Sıbıç, fındık tüketiminin farklı yollarla daha da artmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Sıbıç, fındığın kendileri için bir yaşam biçimi olduğunun altını çizerek, "Fındık bizim için nedir? Kızımızın düğünü fındıktan sonra, alışveriş fındıktan sonra, çocuğumuzun sünneti fındıktan sonra, bir iş kurulacak, iş yapılacak hepsi fındıktan sonra." dedi.

Konuşmaların ardından, fındık kullanılarak yapılan yiyecekler jürinin beğenisine sunuldu. Ayrıca katılımcılara karalahana çorbası ikram edildi.

Giresun Folklor ve Sanat Araştırmaları Derneği ekibinin de sahne aldığı şenliğe, ilçe protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun Bulancak'ta Fındık Gastronomi Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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