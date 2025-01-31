Giresun'da 13 Bin 400 Makaron Ele Geçirildi

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Giresun'un Espiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 13 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda, E.Ş'ye ait olduğu belirlenen çeşitli markalarda içerisi dolu 13 bin 400 makaron ile 3 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Makaronlara el konulurken şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.