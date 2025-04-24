Giresun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında unutulmaz bir konsere imza attı.

Giresun Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte minik sanatçılar hem sahne performanslarıyla hem de seslendirdikleri eserlerle izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Yoğun katılımın olduğu konser, İstiklal Marşı'nın coşkuyla söylenmesiyle başladı. Ardından çocuk korosu, Türk müziğinin sevilen çocuk şarkılarından klasik marşlara ve halk ezgilerine kadar geniş bir repertuvarla izleyicilere müzik dolu bir akşam yaşattı. Ailelerin, öğretmenlerin ve çok sayıda sanatseverin ilgiyle takip ettiği konser sonunda çocuklar dakikalarca ayakta alkışlandı.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Fuat Köse, "Bu özel günün ruhunu en güzel şekilde yansıtan evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Onların yeteneklerini desteklemek, en büyük önceliğimiz. Çocuklarımızın yüreğindeki heyecan, gözlerindeki heyecan hiç eksik olmasın. Belediye olarak sanata olan desteğimiz her zaman sürecek" diye konuştu.