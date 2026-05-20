（GİRESUN)- Giresun Belediyesi tarafından Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali, yoğun katılımla gerçekleşti. Yöreye özgü geleneklerin yaşatılması amacıyla düzenlenen festivalde halk oyunları oynandı, geleneksel dilek tutma ritüelleri yapıldı.













Bu yıl 49'uncusu gerçekleştirilen festival kapsamında Aksu'daki etkinlik alanında halk oyunları gösterileri ve çeşitli programlar düzenlendi. Festivale; Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Vali Yardımcısı Alparslan Altınışık, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş, Giresun Milletvekilleri Elvan Işık Gezmiş, Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Üniversitesi Rektör Vekili Güven Özdem, SAGAE Belediye Başkanı Masaaki Saito ve heyeti, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Görele Belediye Başkanı Aysel Uzun, Espiye Başkan Vekili Cem Güven, Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Gürkan Ozanoğlu, Turizm İl Müdürü Erdem Kılavuz ve siyasi parti il ilçe başkanları ile STK temsilcileri katıldı.













Festival programı kapsamında yurt içinden; İstanbul Büyükçekmece Belediyesi, Artvin Arhavi Belediyesi, GİFSAD Giresun Belediyesi Halk Dansları, Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Topluluğu, yurt dışından ise Kosova, Kuzey Osetya ve Gürcistan ekipleri halk oyunları gösterisi sundu. İlgiyle izlenen performanslar büyük beğeni topladı.Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Fuat Köse, 3 bin yıllık festivali bir kez daha kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Festivale katılanlara "Hoş geldiniz" diyerek teşekkür eden Başkan Köse, şöyle konuştu:"Bugün burada sadece bir festivali kutlamıyoruz; aynı zamanda tarihimizi, kültürümüzü, doğayla olan bağımızı ve en önemlisi birliğimizi, beraberliğimizi yaşatıyoruz. Aksu deresi kıyısında 3 bin yıldır süregelen bu gelenek, bizlere atalarımızdan kalan değerli bir mirastır. Mayıs Yedisi'ni Giresun halkı 3 bin yıl öncelerde kendisi başlatmıştır. Yüzyıllarca devam eden gelenek önce kültür turizm derneği koordinesine daha sonra ise daha da gelişerek belediyenin sorumluluğuna geçmiştir. Göreve başlamadan önce Giresunlulara sözümüz vardı. 'Milli bayramlarımızı ve festivalimizi en coşkulu şekilde kutlayacağız' diye. Bu sözümüzü tutuyoruz. Az sonra kendimiz için, şehrimiz için, ülkemiz için güzel dilekler tutarak sac ayaktan geçeceğiz. Dereyle denizin birleştiği yere yedi çift bir tek taş atacağız. Coşkuyu hep beraber yaşayacağız.Dün önce 19 Mayıs'ı kutlayıp, ardından ise muhteşem bir kalabalıkla festival yürüyüşümüzü ve Selda Bağcan konserimizi gerçekleştirdik. Şimdi buradayız ve az sonra yerli yabancı ekiplerimizin gösterilerini keyifle izleyeceğiz. Yine bugün öğleden sonra kalemizde de halk oyunları ve yerel sanatçı konserlerimiz bulunuyor. Akşam da konserlerimiz devam edecek. Giresun kültürüyle, doğasıyla, insanıyla bir yaşam biçimidir. Fındığıyla, yaylalarıyla, kalesiyle, adasıyla, misafirperver insanlarıyla burası Karadeniz'in incisidir. Bu güzellikleri tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Festivalin hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, kıymetli hemşehrilerime ve bu coşkuyu bizimle paylaşan tüm konuklarımıza yürekten teşekkür ediyorum."Köse'nin ardından; SAGAE Belediye Başkanı Masaaki Saito, Giresun Milletvekilleri Elvan Işık Gezmiş ve Ertuğrul Gazi Konal da birer konuşma yaptı.Geleneklerin yaşatılması amacıyla düzenlenen festivalde Başkan Fuat Köse, protokol ve misafirler dilek tutarak 3 kez sac ayaktan geçti. Aynı heyet daha sonra Aksu Deresi'nin denizle buluştuğu yerde de dilek tutarak sırtları dereye dönük şekilde dereye 7 çift 1 tek taş attı. Başkan Köse tuttuğu dileğini, "huzur, sağlık ve afiyet diledim" diyerek, açıkladı. Programın son bölümünde ise Başkan Köse, protokol ve misafirler birlikte ada gezisi yaptı.Festival coşkusu, öğleden sonra Kale'de halk oyunları gösterileri ve yerel sanatçıların sahne almasıyla devam etti.