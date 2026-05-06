Giresun Belediyesi'nin Asbestli Boru Değiştirme Projesinde İkinci Etaba Geçildi

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi'nin şehir genelinde altyapıyı güçlendirmeye yönelik yürütttüğü çalışmalar kapsamında başlattığı asbestli boru değiştirme projesinde ikinci etaba geçildi. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Ardından Osmaniye ve Erikliman mahallelerimizde de çalışmalarımız sürecek. Toplamda 31,5 milyon TL'lik bu yatırımla altyapımızı güçlendirirken su kayıplarının da önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile ekonomik ömrünü tamamlayan, sağlık açısından risk oluşturan eski asbestli borular; yerini modern, uzun ömürlü ve sızdırmazlık özelliği yüksek yeni nesil polietilen borulara bırakıyor. Bu değişimle birlikte hem su kalitesinin artırılması hem de kayıp-kaçak oranlarının minimum seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

Teyyaredüzü Mahallesi'nde başlatılan ilk etapta sona yaklaşılırken, projenin ikinci etabına geçildi. Atatürk Lisesi ile G-City arasında projelendirilen yaklaşık 6 kilometrelik hatta çalışmalar resmen başladı.

"Şehrimizin altyapısını geleceğe hazırlıyoruz"

İkinci etap çalışmalarını yerinde inceleyen Köse, yatırımın önemine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için şehir genelinde asbest boruları etap etap kaldırıyoruz. Yerine daha dayanıklı ve sağlıklı polietilen borular döşüyoruz. Teyyaredüzü Mahallesi'nde başladığımız ilk etapta sona geldik, abone bağlantıları devam ediyor. Şimdi ise Atatürk Lisesi ile G-City arasındaki yaklaşık 6 kilometrelik ikinci etaba başlamış bulunuyoruz. Ardından Osmaniye ve Erikliman mahallelerimizde de çalışmalarımız sürecek. Toplamda 31,5 milyon TL'lik bu yatırımla altyapımızı güçlendirirken su kayıplarının da önüne geçeceğiz" dedi.

Vatandaşlardan teşekkür

Çalışmaların yürütüldüğü bölgede yaşayan vatandaşlar ise yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eski borular nedeniyle zaman zaman yaşanan arızaların ve su kesintilerinin sona erecek olmasının kendilerini rahatlattığını belirten mahalle sakinleri, "Daha sağlıklı suya kavuşacak olmak bizim için çok önemli. Yapılan çalışmalardan memnunuz" diye konuştu.

Belediye ekipleri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için yoğun mesai harcıyor. Yetkililer, süreç boyunca vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda hızlı ve sorunsuz şekilde tamamlanacağını vurguladı.