Giresun'da Bıçaklı Kavga: Bir Ölü

Giresun'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çınarlar Mahallesi'nde Z.A. ile K.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.B, Z.A'yı bıçaklayarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Z.A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı ise gözaltına alındı.