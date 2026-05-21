Giresun'da Bilim Fuarı ve ÇEDES Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da Bilim Fuarı ve ÇEDES Etkinlikleri

21.05.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Espiye ilçesinde TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı düzenlendi.

Giresun'un Espiye ilçesinde TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı düzenlendi.

Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesince organize edilen fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan 15 proje ve eser sergilendi.

Kaymakam Ahmet Kavanoz, projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

Ayrıca ilçede Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)" kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Mescid-i Aksa Camisi bahçesinde düzenlenen etkinlikte halat çekme, akıl oyunları ve geleneksel çocuk oyunları oynandı.

Yağlıdere'de ÇEDES projesi etkinliği

Yağlıdere'de gerçekleştirilen ÇEDES projesi etkinliğinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından çeşitli gösteriler yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, ÇEDES faaliyetleriyle öğrencilerin yalnızca akademik değil, ahlaki, kültürel ve sosyal gelişimlerinin de desteklenmesini hedeflediklerini belirtti.

Tasavvuf musikisi dinletisi ile devam eden etkinliğe İlçe Kaymakamı Muhammed Taha Büyükserin, Belediye Başkanı Yaşar İbaş, İlçe Müftüsü İsa Akbaş, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Eynesil'de okul öncesi eğitim şenliği yapıldı

Eynesil Anaokulu koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı anaokulu ve anasınıflarındaki öğrencilerin katılımıyla şenlik gerçekleştirildi.

Şehit Şahin Abanoz Ortaokulu Salonu'nda düzenlenen şenlikte "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" projesi kapsamında öğrenciler sandalye kapmaca, halat çekme ve balon taşıma oyunları oynarken, kurulan salıncak ve şişme park alanlarında aileleriyle birlikte vakit geçirdi.

Programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Güven, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimindeki önemine dikkati çekti.

Ayrıca ilçede "Bir Cami Bir Nefes" temalı etkinlik gerçekleştirildi.

Eynesil İmam Hatipliler Derneği (EYİMDER) tarafından düzenlenen etkinlikte, Eynesil İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Merkez Eski Cami'de bir araya geldi.

Öğrencilerde aidiyet ve sorumluluk bilinci oluşturulmasını hedefleyen proje çerçevesinde cami içerisinde çeşitli sosyal ve manevi içerikli etkinlikler düzenlendi.

EYİMDER Başkanı Ramazan Öztürk, projeyle öğrencilerin camileri yalnızca ibadet edilen mekanlar olarak değil, aynı zamanda hizmetin, kardeşliğin ve gönül birlikteliğinin merkezi olarak deneyimlemelerinin amaçlandığını belirtti.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Bilim Fuarı ve ÇEDES Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Fenerbahçe’de Robertson transferinde korkulan oldu Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu
Malatya’da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada Malatya'da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

17:29
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
17:03
Kadir İnanır entübe edildi
Kadir İnanır entübe edildi
16:47
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
16:40
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
15:59
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: “Saçma sapan haberler“ diyen Tan Taşçı da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: "Saçma sapan haberler" diyen Tan Taşçı da gözaltında
15:45
CHP’de “mutlak butlan“ krizi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
CHP'de "mutlak butlan" krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 17:44:47. #7.12#
SON DAKİKA: Giresun'da Bilim Fuarı ve ÇEDES Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.