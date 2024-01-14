 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Giresun'da bir kadın iş yerinde öldürüldü, katil zanlısı İsmail Yıldız yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun'da bir kadın iş yerinde öldürüldü, katil zanlısı İsmail Yıldız yakalandı

Giresun'da Şengül Yeşilkaya adlı kadın, çalıştığı iş yerinde öldürüldü. Polis ekipleri, Yeşilkaya'nın cansız bedenini buldu ve katil zanlısı İsmail Yıldız'ı yakaladı. Soruşturma devam ediyor.

Giresun\'da bir kadın iş yerinde öldürüldü, katil zanlısı İsmail Yıldız yakalandı
14.01.2024 - 17:19,
Abone Ol

Giresun'da bir kadın iş yerinde öldürüldü, katil zanlısı İsmail Yıldız yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül Yeşilkaya'dan (52) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yeşilkaya'nın çalıştığı Gazi Caddesi'ndeki iş yerinde arama yapan polis, kadının cansız bedenini buldu.

Cesedi Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Yeşilkaya'nın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında katil zanlısı İsmail Yıldız (56) yakalandı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bir işletmede dün gece yaşanan "kasten öldürme" olayına ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Olayın bildirilmesinin ardından nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde gerekli incelemeyi yaptığı ve suç delillerinin muhafaza altına alındığı kaydedilen açıklamada, olayın şüphelisinin gözaltına alındığı, gözaltı süresinin bitimine müteakip adliyeye intikalinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada, kayıtların tetkik edildiği, maktulle ilgili uygulanan koruyucu ve önleyici herhangi tedbir kararı ve talebinin bulunmadığı belirtilerek, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, İsmail Yıldız, Cumhuriyet, Giresun, Polisiye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da bir kadın iş yerinde öldürüldü, katil zanlısı İsmail Yıldız yakalandı - Son Dakika


17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03
Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53
Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın

Son Dakika
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37 Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53 Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42 Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 17:57:58. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'da bir kadın iş yerinde öldürüldü, katil zanlısı İsmail Yıldız yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement