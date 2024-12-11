Giresun\'da \'Bir Ses, Bir Nefes\' Projesi

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Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalanlar, "Bir Ses, Bir Nefes" projesi kapsamında aileleriyle sesli ve görüntülü olarak hasret gideriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, AA muhabirine, merkezde 85 kişiye hizmet verdiklerini söyledi.

Bu kişilerin yaşam kalitelerini artırma adına çeşitli projelerin uygulandığını belirten Modaoğlu, bunlardan birinin de "Bir Ses, Bir Nefes" projesi olduğunu aktardı.

Modaoğlu, kurum içerisinde iletişim odası oluşturduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bireylerimizin aileleriyle daha huzurlu, özel ve sessiz ortamda iletişim kurmaları için 'Bir Ses, Bir Nefes' görüşme odası oluşturduk. Uygulamamız çok tutuldu ve takdir edildi. Çok beğenildi. Aileler çocuklarıyla rahat bir şekilde, yüz yüze, istedikleri gibi görüşmelerinin mutluluğunu, sevincini yaşıyorlar."

Modaoğlu, projede olumlu yönde geri dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.