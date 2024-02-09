Giresun'da Çepni koyunu koruma altına alındı - Son Dakika
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Giresun'da Çepni koyunu koruma altına alındı

Giresun\'da Çepni koyunu koruma altına alındı

Giresun'da yetiştiriciliği yapılan Çepni koyunu, ırk özelliklerinin muhafazası amacıyla koruma altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, 8 küçükbaş hayvancılık işletmesinde yetiştirilen bin baş anaç Çepni koyunu projeye dahil edildi. Proje kapsamında sözleşme imzalanan 8 işletmeye bu yıl toplam 240 bin lira destekleme yapılacak.

09.02.2024 15:05  Güncelleme: 15:07
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Giresun'da yetiştiriciliği yapılan Çepni koyunu, ırk özelliklerinin muhafazası amacıyla koruma altına alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çepni koyununun, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce uygulanan "Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi Projesi"nin alt projesi olan "Çepni Koyununun Yerinde Korunması Projesi" kapsamında koruma altına alındığı belirtildi.

Projenin, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütüldüğü aktarılan açıklamada, Çanakçı, Eynesil, Görele ve Tirebolu ilçelerinde faaliyet gösteren 8 küçükbaş hayvancılık işletmesinde yetiştirilen bin baş anaç Çepni koyununun projeye dahil edildiği vurgulandı.

Projenin detayları ve Çepni koyunu ırkına ilişkin bilgi verilen açıklamada, proje kapsamında sözleşme imzalanan 8 işletmeye bu yıl toplam 240 bin lira destekleme yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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