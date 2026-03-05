Giresun Belediyesi, Çıtlakkale Meydan Projesi'nde Sona Yaklaştı

(GİRESUN) – Giresun Belediyesi tarafından yürütülen Çıtlakkale Meydan Projesi'nde sona yaklaşıldı. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığı projede, peyzaj düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.

Giresun Belediyesi'nin yaşama geçirdiği Çıtlakkale Meydan Projesi'nde çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Modern ve kullanışlı bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla başlatılan proje kapsamında yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından meydanın estetik görünümünü tamamlayacak peyzaj düzenlemeleri de yapıldı.

Yeşil alanların oluşturulması, bitki ve ağaç dikimi ile çevre düzenleme çalışmaları titizlikle sürdürüldü. Proje alanı ve çevresinde çöp konteynerlerinin çit içine alınması ve yıkama çalışması da tamamlandı.

Yetkililer, Çıtlakkale Meydanı'nın tamamlanmasıyla birlikte bölgenin daha modern bir görünüme kavuşacağını ve vatandaşların rahatlıkla zaman geçirebileceği bir sosyal alan haline geleceğini belirtti.

606 metrekarelik yeni meydan

Kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan proje ile Çıtlakkale Mahallesi'ne 606 metrekarelik yeni ve modern bir meydan kazandırılmış olacak.